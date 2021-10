Puy-de-Dôme : les gendarmes chassent les automobilistes alcoolisés à la sortie du travail

Une double opération de contrôles a été menée ce vendredi en début de soirée à Lempdes et à Pont-du-Château. Les débuts de week-end sont propices à une inquiétante augmentation des conduites sous alcool ou stupéfiants depuis la rentrée de septembre. Et les autorités voient rouges.

La fièvre du vendredi soir. Et plus précisément du début de soirée. La tendance se confirme ces derniers mois, les gendarmes constatent une recrudescence des accidents sur fond l'alcoolémie la sortie du travail dans le département du Puy-de-Dôme.

C'est donc dès 19 heures ce vendredi soir, que 25 militaires se sont déployés simultanément sur deux points de contrôle très fréquentés par les automobilistes à Lempdes et au grand rond-point de la Zone d'Activités de Pont-du-Château.

Alcool et stupéfiants dépistés ce vendredi soir à Pont-du-Château © Radio France - Eric Le Bihan

Sortie de bureau arrosée

En accord avec le Procureur de la République, les véhicules ont pu également être fouillés ce vendredi soir. "On mène ces contrôles un peu plus tôt le vendredi soir, car on a constaté plusieurs semaines énormément d'accidents avec des taux d'alcoolémie en début de soirée", précise le lieutenant-colonel Carré, responsable de la division des opérations du groupement du Puy-de-Dôme, "on soupçonne que les automobilistes boivent avant de regagner leur domicile... La vitesse est également une grosse problématique dans ce département. C'est une tendance qu'on avait noté depuis le mouvement des gilets jaunes et qui continue à s'inscrire dans les temps avec des gros excès de vitesse toutes les semaines."

Nous sommes là pour être vus et faire réfléchir les automobilistes - Philippe Chopin

Le constat est sans équivoque, les chiffres en matière de sécurité ne sont pas bons dans le Puy-de-Dôme. Plus d'accidents, plus de blessés, plus d'infractions. Seul le nombre de décès est stable. 20 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les axes puydômois contre 21 l'an dernier à la même période.

Le Préfet Philippe Chopin s'inquiète et entend bien prendre le taureau par les cornes : "Il n'y a pas de hasard, si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a de l'alcoolémie ou de la vitesse. On est vendredi soir, c'est la fin de la semaine, les gens peuvent avoir bu un petit peu et on est là pour les en dissuader. On va multiplier ces contrôles et réprimer s'il y a besoin. Ce (vendredi) soir, c'est un gros dispositif - 25 gendarmes - pour être vus et faire réfléchir..."

Le préfet Philippe Chopin préoccupé par le bilan sur les routes puydômoises © Radio France - Eric Le Bihan

La double opération de contrôle a duré un peu plus de deux heures. Le bilan sera communiqué ces prochaines heures par les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) du Puy-de-Dôme.