Puy-de-Dôme : les maires ruraux se mobilisent pour sauver le village d'Olloix

L'association des maires ruraux du Puy-de-Dôme lance un appel aux dons communaux pour sortir Olloix d'une impasse financière. Tout cela à cause d'un forcené. Explications.

Nous sommes en 2004 à Olloix, village de 300 âmes situé à 30 km au sud de Clermont-Ferrand. Un employé municipal est blessé par un forcené pendant ses heures de travail. Le fonds national d'indemnisations finit par verser 145 000 euros à la victime, avant de se tourner vers la commune pour être remboursé. 145.000 euros, c'est grosso modo la totalité du budget annuel d'Olloix.

La commune d'Olloix mise en vente

Au pied du mur financier, le maire Philippe Marc Chandèze avait carrément mis sa commune en vente le 29 décembre dernier. Olloix a sollicité la préfecture du Puy-de-Dôme pour obtenir de l'aide, avant d'envisager de voter son budget en déséquilibre pour obtenir une subvention exceptionnelle de l’État.

25 centimes x 600 000 habitants : le compte serait bon - Sébastien Gouttebel

Une situation qui a ému les membres de l'Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme. Un appel aux dons communaux a été voté ce mercredi lors du conseil d'administration de l'AMR. Une délibération type a été élaborée. Les communes pourraient définir une somme à ponctionner sur leur budget en fonction de leur nombre d'habitants. Une solution concrète et efficace, selon le président Sébastien Gouttebel. Si chaque maire rural du Puy-de-Dôme parvient à soustraire 25 centimes d'euro par habitant, le compte sera bon ! On atteindrait les 150 000 euros et l'affaire serait réglée... Il faut donc que la solidarité batte son plein pour y parvenir. Mais ça c'est une autre histoire...