Puy-de-Dôme : les pompiers reçoivent une livraison de 5 000 masques en tissus

Face à la propagation du coronavirus, et pour assurer la sécurité du personnel en caserne notamment, les sapeurs pompiers du Puy-de-Dôme ont reçus en fin de semaine 5 000 masques en tissus. Le SDIS 63 précise néanmoins qu'ils ne serviront pas à l'activité opérationnelle.

QeeLes pompiers sont, depuis le début de l'épidémie, en première ligne. Ils ont besoin d'être protégés. C'est pour cela que la direction départementale a demandé la commande de 5 000 masques en tissus, afin de ne pas attraper le coronavirus. Ces masques ont été reçus en partie en cette fin de semaine.

Pour se protéger à la caserne par exemple

Néanmoins, les pompiers précisent que ces masques ne "sont pas à confondre avec les masques que l'on utilise en activité opérationnelle" explique le contrôleur général Jean-Philippe Rivière, du SDIS 63. Lors d'une intervention, les masques utilisés sont les masques de type "FFP2".

Pour les autres activités, réunions ou rassemblement, ces masques en tissus seront donc privilégiés. "Ils ont été validés par la direction générale de l'armement" explique le contrôleur général Rivière. Leur filtration est efficace à hauteur de 80%, et surtout ils ont une durée de respirabilité de 4 heures, plus importante que les autres masques. Ils sont lavables et réutilisables jusqu'à 10 lavages.

Quelle est l'utilité d'une telle commande ? Bien que 90 salariés du SDIS 63 sont en télé-travail, il s'agit d'assurer la sécurité des personnels s'ils se rencontrent.

A l'heure actuelle, il y a plus de 3 000 sapeurs pompiers volontaires dans le Puy-de-Dôme, des sapeurs-pompiers qui "sont plus mobilisables, puisque certains d'entre-eux ont été 'renvoyés' par leurs employeurs. On observe donc une hausse de leur mise à disposition" explique Jean-Philippe Rivière, qui note néanmoins que l'activité opérationnelle, effet du confinement, est en nette baisse.

Le SDIS 63 assure que "suite à cette première dotation, un autre réassort de 5 000 masques, de conception plus industrielle vient d'être commandé et sera disponible mi-avril".