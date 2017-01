Puy-de-Dôme : les Restos du Coeur victimes d'un nouveau vol de véhicule à Cournon

L'histoire se répète et la série noire se poursuit pour les Restos du Cœur du Puy-de-Dôme qui viennent de subir un second vol de fourgonnette en l'espace de dix mois dans leur atelier de Cournon d'Auvergne. Il n'y a pas de saison pour la connerie humaine.

Les Restos du Coeur du Puy-de-Dôme ont été victimes d'un nouveau vol de véhicule dans la nuit de mardi à mercredi à Cournon d'Auvergne. La fourgonnette dérobée avait été offerte au printemps dernier par le Service Départemental d’Incendie et de Secours et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Une donation pour remplacer un véhicule... volé quelques semaines plus tôt dans les mêmes ateliers ! A l'époque, les voyous sans scrupule en avaient aussi profité pour saccager l’atelier cuisine-menuiserie, situé dans la zone d'activités. Autant faire les choses à fond.

Un vrai coup dur en plein hiver

Dans un communiqué, les Restaurants du Cœur déplorent à nouveau être la cible de vols et de dégradations qui compliquent ses missions sociales au service des plus démunis. Ils vont se mettre à la recherche d'un véhicule de remplacement pour permettre de poursuivre leurs actions. En attendant, le président des Restos du Puy-de-Dôme, Jean-Luc Ruat, n'a pas caché sa colère et son écœurement sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne.