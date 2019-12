Puy-de-Dôme : les santons de la crèche communale vandalisés à Saint-Eloy-les-Mines

Saint-Éloy-les-Mines, Puy-de-Dôme, France

Marie-Thèrèse Sikora n'en revient toujours pas. "Nous faisons cette crèche depuis 25 ans... Du vandalisme bête comme ça, c'est un manque d'intelligence". La maire de Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) était toujours sur place ce mercredi après-midi aux côtés des employés communaux chargés de réparer ce qui peut encore l'être. Certaines têtes ou bras de santons de la crèche communale ont pu être recollés, mais d'autres éléments ont été écrasés. Les têtes de la Vierge et de Saint-Joseph ont été coupées.

Vandalisme en deux temps

En fait, les actes de vandalisme se seraient produits en deux temps, puisque, selon des témoins, d'autres dégradations ont été commises vers 7 heures et demi ce mercredi matin. Des têtes de rois mages ont été recoupés et le berceau de l'enfant jésus a été piétiné. "Nous sommes dans les Combrailles, nous sommes des Judéo-chrétiens", insiste Marie-Thérèse Sikora, "Regardez à Landogne à côté de chez nous, il y a des multitude de crèches et tout le monde respecte cette tradition".

Marie-Thérèse Sikora, maire de Saint-Eloy-les-Mines Copier

Saint-Eloy-les-Mines : la crèche communale vandalisée - ©Ville de Saint-Eloy-les-Mines

Caméras de vidéosurveillance

Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Saint-Eloy-les-Mines. En plus des précieux témoignages, les enquêteurs possèdent donc de précieux éléments pour mener à bien leurs investigations. Des caméras de vidéosurveillance sont installées sur la place Charles-de-Gaulle...