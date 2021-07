Puy-de-Dôme : Lionel Chauvin nouveau président du conseil départemental

Après 17 ans à la tête de l'assemblée puydômoise, le président sortant Jean-Yves Gouttebel (PRG macroniste) a cédé son fauteuil à Lionel Chauvin (LR) ce jeudi. A 49 ans, le nouveau président est très impliqué dans le paysage politique local. Elu à Chatel-Guyon, président du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, président du SBA, il veut "tourner la page des tensions et des guerres intestines qui ont entaché la deuxième partie du précédent mandat".

35 voix sur 62

Deux candidatures ont été déposées : celle de Lionel Chauvin (Union des républicains et indépendants), et celle d'Alexandre Pourchon (Hommes et femmes de gauche).

Un seul tour pour les départager : les 62 conseillers départementaux de l'assemblée ont accordé 35 voix au nouveau président, contre 24 à son opposant de gauche.

"C'est une victoire collégiale (...) d'un groupe uni, c'est ce qui m'est le plus cher dans la gestion de demain", a souligné Lionel Chauvin, qui voit le département comme "un véritable bouclier contre les détresses".

Trois axes d'action

Protéger, accompagner et innover. Ce seront les trois axes mis en avant par le nouveau président.

"Aucun Puydômois ne doit être laissé sur le bord du chemin, y compris les mineurs non accompagnés, les étudiants en difficulté ou les personnes victimes de violences conjugales. Plus généralement, aucun territoire, qu'il soit urbain ou rural, ne doit être oublié par le département." - Lionel Chauvin.

Pour l'accompagner, un 1er vice-président - Jean-Paul Cuzin - ainsi que treize autres vice-présidents, dont quatre en matière de politique sociale.

Cinq groupes à l'assemblée

Cinq groupes politiques ont également été définis lors de cette session d'installation.

le groupe "Proximité et territoire"

le groupe "Solidaires par nature, social et écologie"

le groupe "La Gauche 63, solidaires par nature"

le groupe "Indépendants et démocrates"

le groupe "Union des républicains et indépendants"

Trois élus siégeront quant à eux en non-inscrits : Valérie Bernard, Hélène Boudon et Gérald Courtadon.