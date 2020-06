Puy-de-Dôme : Montpeyroux village préféré des Français ?

Puy-de-Dôme : Montpeyroux un des plus beaux villages d'Auvergne

Les votes pour élire "Le village préféré des Français" sont clos. Reste à connaître le grand vainqueur. 14 villages sont en lice cette année. Parmi eux, Montpeyroux (Puy-de-Dôme) qui représente la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'émission animée par Stéphane Bern est diffusée ce mercredi soir (21h05) sur France 3 en partenariat avec France Bleu.

Perché à 457 m d'altitude, le donjon médiéval en pierre d'arkose dorée domine encore le village. Son enceinte offre une vue panoramique sur la chaîne des Puys et les monts du Cantal. Depuis notre dernière visite à Montpeyroux, la crise sanitaire et le confinement sont passés par là, mais le village a gardé toute sa splendeur et son authenticité.

Labellisé "Plus beau village de France" depuis 1989

Réélu maire en mars dernier, Christophe Rochette est ravi de cette notoriété supplémentaire, mais il a quelques inquiétudes pour son village. Chaque année, 80.000 personnes visitent Montpeyroux. Déjà labellisé "Plus beau village de France" depuis 31 ans, le maire compte bien préserver ses atouts. "Nous voulons rester authentique. On est content d'avoir été choisi mais il va falloir être vigilant pour le stationnement des visiteurs. On a fait des parkings dans le bas du village pour ne pas être encombré de voitures dans nos ruelles."

D'ailleurs à Montpeyroux vous ne trouverez aucun lotissement. Les propriétaires doivent aussi respecter les critères de rénovations imposés par les bâtiments de France. "On a de la chance, les habitants respectent tous les contraintes de réhabilitation. Ils font toujours quelque chose de joli. Mais il nous reste encore beaucoup de travail", explique ce maçon spécialiste de la pierre. "Il faut encore réparer quelques "dents creuses". Et si tout va bien, pendant le prochain mandat nous referons toutes les rues du village."