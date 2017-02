Puy-de-Dôme : neuf migrants découverts à l'arrière d'un camion sur l'A89

Neuf migrants ont été découverts mardi matin dans la remorque d'un camion qui roulait sur l'A89 en direction de Thiers. Le conducteur a été mis hors de cause.

Ce conducteur de poids-lourd bulgare roulait sur l'A89 en direction de Thiers quand il a entendu du bruit à l'arrière de son véhicule. En ouvrant la remorque il découvre neuf personnes. D'après la Préfecture du Puy-de-Dôme il s'agit de deux Syriens et de sept Irakiens, parmi eux une famille avec trois enfants.

Le chauffeur est alors entendu par les gendarmes. Il s'avère qu'il n'était pas au courant de ce chargement très particulier. Il a été mis hors de cause. Les neufs migrants, eux, ont été pris en charge par les services de la Préfecture qui cherchent à les identifier et à savoir s'ils ont déjà déposé une demande d'asile en France ou dans un autre pays européen, auquel cas, ils seraient reconduits vers ce pays. Pour l'instant on sait seulement qu'ils espéraient rejoindre le Nord de la France et ensuite l'Angleterre.