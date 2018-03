Le tribunal administratif de Clermon-Ferrand a examiné ce mercredi le dossier porté par la société Organicom L'ancien gérant conteste le contrat passé entre son successeur et la municipalité et réclame 150.000 euros pour le préjudice subi.

Murol, Puy-de-Dôme, France

C'est peut-être le dernier round judiciaire dans le dossier de la gestion du château de Murol dans le Puy-de-Dôme. Le tribunal administratif de Clermon-Ferrand a examiné ce mercredi) ce dossier porté par la société Organicom basée à Aubière et dirigée par Vincent Salesse. Société non retenue en novembre 2016 par le conseil municipal de Murol pour l'exploitation du château. Le conseil municipal avait opté pour la société Kléber Rossillon. Une convention signée pour une durée de 12 ans.

150.000 euros de préjudice ?

L'entrepreneur auvergnat conteste une nouvelle fois cette décision. Il souhaite l'annulation du contrat passé entre la commune et la nouvelle société et obtenir la somme de 150.000 pour le préjudice subi. Lors de l'audience, le rapporteur public a rejeté les requêtes. Le maire de Murol, Sébastien Gouttebel, espère être à la fin de ce feuilleton judiciaire. La société Organicom était délégataire du château de Murol depuis 10 ans. Présents lors de l'audience, Vincent Salesse et son avocat ont refusé de répondre à nos questions. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand devrait se prononcer d'ici une dizaine de jours.

500.000 euros investis

Le nouveau gestionnaire revendique désormais 105.000 visiteurs annuellement et vise les 160.000 visiteurs en 2021. Kléber Rossillon affirme vouloir investir 500.000 euros pendant la durée de sa délégation. Une bonne partie de cette enveloppe étant consacrer à la communication. L'objectif est d'attirer les familles. Le château sera donc gratuit pour les moins de 10 ans. Ce sera demi-tarifs pour les 10-17 ans. De nouvelles visites guidées et de nouveaux spectacles sont programmés cet été, période durant laquelle l'équipe sera renforcée.