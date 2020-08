Puy-de-Dôme : mais qui a volé Igor à Crevant-Laveine ?

Le perroquet Gris du Gabon a été dérobé il y a un peu plus d'un mois lors d'un cambriolage. Sa propriétaire, maire de Palladuc et conseillère régionale, l'avait confié à sa famille avant de partir en vacances. Les gendarmes ont ouvert une enquête.

Âgé de cinq ans, Igor est un mâle de couleur grise avec la queue rouge. Il est bagué et parle beaucoup. Voilà pour les présentations. La propriétaire, Caroline Guélon-Bévillard, maire de Palladuc (Puy-de-Dôme) et conseillère régionale, a alerté la gendarmerie du vol de son perroquet confié à des membres de la famille le 19 juillet dernier à Crevant-Laveine, le temps des vacances.

Le perroquet jaco (ou gris du Gabon ou d'Afrique ou du Congo) de madame le maire a vraisemblablement victime d'un enlèvement sur fond de cambriolage, puisqu'une poignée de porte de la maison a été retrouvée fracturée. Les gendarmes de Crevant-Laveine ont ouvert une enquête et Caroline Guélon-Bévillard a signalé sa disparition sur les réseaux sociaux de sites spécialisés.

Caroline Guélon-Bévillard Copier

Le Gris du Gabon est une espèce protégée et menacée d'extinction. Depuis 2016, son commerce international est interdit. Ils sont donc prisés des voleurs et des collectionneurs. D'après les spécialistes, c'est le perroquet le plus vendu en France.