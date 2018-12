Puy-de-Dôme : "Rien de neuf à noël" le défi de Julien Leblay, le voyageur au grand coeur

En pleine crise des gilets jaunes et sur fond de fins de mois difficiles, si on essayait le défi "Rien de neuf à Noël" ? Julien Leblay, écrivain-voyageur au grand cœur en a fait son mode de vie.

Nadaillat, Saint-Gènes-Champanelle, France

Noël est traditionnellement la fête des enfants. Et c'est normal de vouloir les gâter, mais est-ce vraiment leur rendre service de les couvrir de cadeaux ? Le site http://riendeneuf.org vous propose de nombreuses alternatives à la surconsommation et vous aide toute l'année à changer votre mode de vie. Le site http://riendeneuf\.org compte déjà plus de 15 000 adeptes parmi lesquels Julien Leblay, notre écrivain voyageur de Nadaillat dans le Puy-de-Dôme. De 2004 à 2011, Julien a parcouru la planète à Vélo pour promouvoir le don du sang. De ses voyages, il en a retiré une philosophie de vie.

Julien Leblay s'occupe de l'instruction de sa fille à la maison © Radio France - Claudie HAMON

En sept ans, Julien Leblay a traversé 50 pays à vélo. Des plateaux boliviens aux lacs de Nouvelle Zélande en passant par les mosquées d'Iran, l'écrivain voyageur a ramené dans ses bagages un mode de vie. Et aujourd'hui, avec Marion et ses deux enfants Louna, quatre ans et demi et Siméon un an, la petite famille coule des jours tranquilles dans la maison familiale agrandie. Et dans la famille Leblay, c'est Marion, kiné à Nébouzat qui fait bouillir la marmite et Julien qui s'occupe du foyer, des enfants et aussi de faire l'école à Louna. Et avec un seul salaire, ils font attention à tout et surtout à ne pas trop consommer. "Ce n'est pas toujours facile, explique Julien, _il faut parfois composer avec nos contradictions, comme ce robot connecté dans ma cuisine_. Je rationalise mes déplacements en voiture, je prépare les repas moi-même et je scolarise ma fille Louna à la maison."

Offrez du temps à votre famille

Alors "Rien de neuf à Noël" comment ça marche ? "Par des choses simples, le sapin par exemple est fabriqué en palettes recyclées, les cadeaux sont emballés avec du papier magazine, les livres, les vêtements sont d'occasion. Vous pouvez par exemple vous regrouper pour acheter un plus gros cadeau, plutôt que 15 petits souvent inutiles. Surtout, offrez du temps à votre famille, vos amis. Posez-vous, réfléchissez à vos pratiques de consommation et cela viendra petit à petit. Ne recherchez surtout pas la perfection, ne vous sentez pas coupable. Moins consommer me procure une grande satisfaction, car l'objectif est aussi de ménager mon budget pour vivre le reste de l'année."

Julien Leblay et ses deux enfants. © Radio France - Claudie HAMON

Julien Leblay fait une pose avec les voyages lointains. Mais il n'abandonne pas les périples à vélo (c'est aussi plus économique que la voiture). Cette année, ils partent à vélo tous les quatre, deux mois en Espagne, histoire de familiariser les enfants avec les langues étrangères.