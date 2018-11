A Chavaroux, dans le Puy-de-Dôme, c'est un véritable calvaire que vit Jean-Luc Jumet. Après 28 ans dans sa maison, il voit de larges fissures se former à cause de la sécheresse. Sa maison déclarée inhabitable, le maire voudrait l'expulser pour le reloger dans un appartement de la commune à louer.

Chavaroux, France

Il regarde sa maison partir en lambeaux. Jean-Luc Jumet ne veut pourtant pas baisser les bras. Cet habitant de Chavaroux possède sa maison depuis plus de 28 ans. Avec sa femme, ils y habitent paisiblement. Mais la sécheresse de 2015 est passé par là. Depuis cette date et chaque année encore plus, Jean-Luc constate fissures après fissures. Aujourd'hui, il n'a quasiment pas plu à Chavaroux depuis juin. Et cet épisode de sécheresse n'arrange pas les affaires de Jean-Luc qui constate encore des fissures.

La maison se tasse sur le côté droit

La situation est préoccupante à plusieurs endroits : dans la chambre, Jean-Luc doit colmater car l'air passe à travers la fissure. Dans le garage et sous les fenêtres, des longues plaies recouvrent les façades de sa maison. Mais le plus inquiétant est le mur de droite, qui donne sur la maison d'un voisin. Il ne tient que grâce à des poutres, sinon, dans quelques temps, la maison se pliera en deux. A l'intérieur, on ressent le sol pencher d'un côté sur 8 centimètres.

Le mur ne tient que s'il est tenu par quelque chose © Radio France - Mickaël Chailloux

Les fissures sont parfois aussi grandes que la main © Radio France - Mickaël Chailloux

Plusieurs portes sont condamnées © Radio France - Mickaël Chailloux

La faute à qui et à quoi ? D'abord au sol argileux de Chavaroux. Mais surtout à la sécheresse qui secoue la zone depuis 2015. Pourtant, la commune n'a pas obtenu la reconnaissance en état de catastrophe naturelle. De ce fait, Jean-Luc est démuni. "Personne ne m'aide" explique-t-il, "on me dit même qu'il faut que je parte".

Jean-Luc fait référence à l'arrêté signé par le maire de la commune José Belda en janvier 2018. Il stipule que "le logement doit être entièrement évacué par ses occupants". Sa maison est en effet déclaré inhabitable. "Ils m'ont dit qu'il ferait venir les gendarmes mais je partirais pas" dit Jean-Luc. Le maire lui a proposé de louer un appartement dans la commune, mais en payant un loyer. Ce que ne souhaite pas Jean-Luc.

Ils réclament la création d'un fonds d'aide spécial sécheresse

Pour les responsables de CatNat63, une association qui fédère ces sinistrés de la sécheresse, il faut que l'Etat agisse fort. "On demande l'établissement d'un fonds d'aide spécial" explique le vice président David Bertrand, à l'image de ce qui peut être fait pour les inondations. "On demande aussi la rédaction d'un rapport parlementaire pour refonder les procédures de reconnaissance de catastrophe naturelle".