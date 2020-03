Puy-de-Dôme : trois casses à la voiture-bélier dans l'agglomération de Clermont-Ferrand

A chaque fois il s'agit du même mode opératoire. Un véhicule lancé contre les rideaux métalliques sensés protéger l'accès de ces enseignes commerciales.

Le premier fait a été commis durant la nuit de samedi à dimanche à Lempdes. Le magasin So Look est pris pour cible, les malfrats repartent avec quelques centaines d'euros et des habits.

Trois faits et un même mode opératoire

La nuit suivante, c'est à Mozac et à Gerzat que cela se passe. Le rideau métallique de l'enseigne Mod Center est défoncé à Mozac, les voleurs repartent avec le coffre fort du magasin. A Gerzat, ils repartent, du magasin spécialisé Alcedo, avec une trentaine d'armes de chasse de calibre 12, mais ne prennent pas de munitions.

Les policiers du service régional de la police judiciaire clermontoise sont chargés des enquêtes.