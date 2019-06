Puy-de-Dôme : trois obus de la Grande Guerre découverts sur le chantier d'une maison à Chavaroux

Chavaroux, Puy-de-Dôme, France

Une drôle de découverte ce vendredi matin dans une maison située à Chavaroux (Puy-de-Dôme). C'est en effectuant des travaux d'extension et en creusant le sol, que le propriétaire est tombé nez à nez avec les trois obus. Des engins datant de la première Guerre Mondiale.

Les pompiers équipés d'une lance à incendie ont été alertés. Les gendarmes ont établi un périmètre de sécurité dans le centre-bourg du village. Le temps de contacter le service de déminage de la sécurité civile basé à Lyon. Le maire de Chavaroux, José Belda, s'est également rendu sur les lieux de la découverte (audio).

Le maire de Chavaroux José Belda s'est rendu sur le lieu de découverte des trois obus

Un centre d'essais d'obus à blanc en 14-18

De telles découvertes dans cette partie du Puy-de-Dôme ne sont pas rares. Et pour cause, il existait un centre d'essais d'obus à blanc entre Saint-Beauzire et Entraigues pour vérifier la portée des munitions. Cette hypothèse reste à être validée par les démineurs lyonnais, mais elle est fort probable.

Description et photos à l'appui, les démineurs ont estimé que les trois obus ne représentaient pas de danger. Ils ont demandé au propriétaire de les recouvrir de terre, en attendant leur intervention de neutralisation prévue dans le courant de la semaine prochaine.