Puy-de-Dôme : une famille avec deux enfants en bas âge attaquée par des guêpes à Besse

Un couple et ses deux jeunes enfants, ainsi qu'un autre adulte ont été piqués sur un chemin à proximité de la cascade de Chiloza. Les quatre membres de la même famille ont été évacués par ambulances. L'hélicoptère Dragon 63 a transporté la cinquième victime qui a fait une réaction allergique.

Décidément elles sont omniprésentes et font beaucoup parler d'elles cet été en Auvergne. Cinq personnes, dont deux enfants en bas âge, ont été piquées par des guêpes ce mercredi après-midi sur la commune de Besse (Puy-de-Dôme). Le couple et ses deux enfants âgés de sept mois et trois ans se promenaient sur un chemin à proximité la cascade de Chiloza, lorsqu'ils ont été attaqués vers 17 heures 30.

Les parents et les enfants ont été évacués dans des ambulances, mais leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude particulière. Ils n'ont pas été hospitalisés mais ils sont sous la surveillance de leurs parents... médecins de profession. La cinquième personne piquée, âgée de 56 ans, a fait une réaction allergique. Elle a été transportée par l'hélicoptère Dragon 63 de la sécurité civile pour être hospitalisée.

Une douzaine pompiers et une équipe médicale ont été mobilisés pour prendre en charge les cinq victimes. Le Peloton de gendarmerie de montagne du Mont Dore a également été sollicité.

D'après les secours, une attaque similaire s'était produite la veille au même endroit. Selon le maire de Besse, Lionel Gay, les pompiers sont parvenus à neutraliser le nid de guêpes situé au sol en début de soirée. Mais rien ne dit qu'il n'y en a pas d'autres dans le secteur. Prudence donc.