La lycéenne âgée de 18 ans n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a quitté le domicile familial jeudi dernier à Ceyrat. La jeune femme est scolarisée à Riom. La police lance un appel à témoins.

Ceyrat, Puy-de-Dôme, France

La famille de Yousra, 18 ans, a signalé la disparition de la jeune fille scolarisée au lycée Marie-Laurencin à Riom. La lycéenne s'est volatilisée jeudi dernier, comme indiqué par le journal La Montagne. Elle a quitté à l'aube son domicile à Ceyrat et devait prendre un bus jusqu'à la gare routière de Clermont-Ferrand. Yousra devait prendre ensuite un autre bus pour Riom.

Portable coupée

Mais la jeune femme n'est pas venue en cours et n'est pas rentrée chez elle. Joint par téléphone, le parquet de Clermont-Ferrand a confirmé qu'un appel à témoins était lancé par les policiers de la sûreté départementale. Des enquêteurs qui ne peuvent pas "tracer" son téléphone portable éteint depuis le matin de sa disparition. Elle ne s'est pas servi non plus de sa carte bancaire.

Appel à témoins

De corpulence normale, Yousra mesure 1m50, elle a les cheveux bruns et les yeux noirs. Lorsqu'elle a quitté son domicile jeudi dernier, la lycéenne portait un grand sac noir. Si vous avez croisé la jeune femme ou si vous possédez des éléments susceptibles d'aider les enquêteurs, vous êtes invité à contacter le commissariat central de Clermont-Ferrand au 04.63.05.22.22.