Puy-de-Dôme : un appel à témoins lancé pour retrouver l'individu qui a abordé deux élèves à Blanzat

Blanzat, France

Le procureur de la République de Clermont-Ferrand Eric Maillaud nous le confirmait vendredi soir : les éléments dont disposent les enquêteurs dans ce dossier sont minces. C'est pour tenter d'avoir plus de matière que les gendarmes de Chamalières lancent ce samedi soir un appel à témoins, afin de retrouver l'homme qui a abordé une fillette et un collégien cette semaine.

Un homme plutôt grand et mince

La description de la personne recherchée est la suivante. Il s'agit d'un homme de carrure élancée, plutôt grand et mince. Les gendarmes ne précisent pas d'âge pour le moment. Il aurait également le visage dissimulé, difficilement perceptible. Il se déplace à pied et porte des vêtements sombres et un pantalon de survêtement.

Cet appel à témoins concerne les deux faits relevés par les autorités. Ils se sont déroulés rue des Pêchers le lundi 25 novembre et rue des Bleuets le jeudi 28 novembre.

Si vous avez un renseignement ou une information, veuillez contacter la gendarmerie de Chamalières au 04.73.37.88.05.

Pour rappel, une fillette de 9 ans, scolarisée en CM1, a été auditionnée par les gendarmes mardi. Elle raconte qu'un homme l’aurait approchée pour lui proposer des bonbons, lundi après-midi, alors qu’elle rentrait chez elle. Elle et sa famille ont déposé plainte mardi matin. Plus tard, c'est un jeune homme de 14 ans, collégien à Louis Blanc, qui a raconté avoir été importuné par cet homme.