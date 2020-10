Puy-de-Dôme : un arrêté préfectoral pour sécuriser la nuit d’Halloween

La période de la fête d’Halloween autour du 31 octobre peut donner lieu à des débordements. Pour contenir ce phénomène, le Préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, a pris un arrêté préfectoral interdisant sur les communes concernées, du vendredi 30 octobre 2020 à 6 heures au lundi 02 novembre 2020 à 6 heures :

La détention ou le transport, sans motif légitime, de substances ou de produits inflammables notamment l’essence, l’alcool à brûler, l’acétone et les ammonitrates.

La distribution, la vente et l’achat de carburants en récipient portable.

La vente ou l’utilisation d’artifices de divertissement sur la voie publique, quelle qu’en soit la catégorie.

Tout contrevenant s’expose à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 45.000 euros.

Ces dispositions s’appliquent sur les communes suivantes :

Ambert, Aubière, Aulnat, Beaumont, Billom, Blanzat, Brassac-les-Mines, Cébazat, Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon d’Auvergne, Courpière, Durtol, Gerzat, Issoire, Le Cendre, Lempdes, Les Martres-d’Artière, Lezoux, Nohanent, Pérignat-les-Sarlièves, Peschadoires, Pont-du-Château, Riom, Romagnat, Royat, Saint-Éloy-les-Mines, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Vertaizon



Au vu du contexte sanitaire très tendu, il est vivement conseillé de limiter au maximum la célébration d’Halloween cette année et notamment le traditionnel "porte à porte" qui pourrait être un facteur de transmission du virus.

Les fêtes privées doivent, elles aussi, être évitées afin de ne pas transformer ces moments festifs en cluster potentiels.

Enfin, le Préfet du Puy-de-Dôme rappelle que la célébration d’Halloween n’est pas un motif dérogatoire au couvre-feu et que les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont interdits.