Puy-de-Dôme : un automobiliste flashé à 217 km/h sur l’autoroute A89

Les gendarmes du Puy-de-Dôme ont relevé le week-end dernier pas moins de 226 infractions et ont procédé à la suspension de 33 permis de conduire. La palme revenant à un chauffard de 23 ans flashé 87 km/h au dessus-de la vitesse autorisée.

Le dernier week-end printanier de février a sans doute incité les automobilistes à avoir le pied plus lourd sur les routes auvergnates. Résultat, de nombreux délits ont été conduits dans le département du Puy-de-Dôme. Rien qu'en zone gendarmerie, 226 infractions routières ont été relevées en deux jours et 33 permis de conduire ont été retirés. Huit automobilistes roulaient sans permis, trois avaient consommé des stupéfiants et huit avaient trop bu.

217 km/h sur l'A89

Une vingtaine d'excès de vitesse étaient supérieures à 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée. Le triste record du week-end revient à un jeune conducteur flashé ce dimanche en fin d'après-midi à 217 km/h (206 km/h retenus) au volant d'une Audi sur l'A89. Il a été intercepté par les gendarmes du peloton motorisé de Bromont-Lamothe. Son permis lui a été immédiatement. "Le véhicule ne lui appartenant pas, il a été repris par une tierce personne", indiquent les gendarmes dans leur communiqué.

Le jeune conducteur flashé à 217 km/h sur l'A89 au volant d'une Audi - © Gendarmerie du Puy-de-Dôme

Mortalité en hausse dans le Puy-de-Dôme

Les gendarmes rappellent que le nombre d’accidents a augmenté de 27 % depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2020 sur les routes du Puy-de-Dôme. Cinq personnes ont déjà perdu la vie en l'espace de deux mois.

L'Escadron départemental de sécurité routière du Puy-de-Dôme précise : "Les causes principales d'accidents sont directement liées aux vitesses excessives, aux alcoolisations, à des dépassements ou refus de priorité dangereux et enfin aux "distracteurs" à la conduite. Sur ce dernier point, nous rappelons que l'usage d'un smartphone tenu en main est interdit en conduisant, même hors communication téléphonique".