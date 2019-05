Puy-de-Dôme : un automobiliste victime d'un chute d'arbre à Mur-sur-Allier

Une rafale de vent est sans doute à l'origine de la chute d'arbre survenue ce lundi midi sur la RD1 à Mur-sur-Allier dans le Puy-de-Dôme. Un automobiliste, qui passait à ce moment-là, a été grièvement blessé et transporté au CHU de Clermont-Ferrand.

La victime a été prise en charge par les pompiers et une équipe du SMUR Auteur : Gilles Halais Copyright : Radio France

Mezel, Puy-de-Dôme, France

Le véhicule de la victime, un homme âgé de 62 ans, a été en partie écrasé par l'arbre tombé sur la chaussée. L'automobiliste a été gravement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon les services de secours.

Les sapeurs-pompiers de Cournon d'Auvergne et de Mur-sur-Allier (commune née de la fusion de Mezel et Dallet), ainsi qu'une équipe du SMUR ont été mobilisés pour dégager le sexagénaire de son véhicule et le transporter au CHU de Clermont-Ferrand.

Selon les premières constatations, le malheureux conducteur n'aurait fait pas de faute de conduite. C'est une forte rafale de vent, très présent ce lundi dans le Puy-de-Dôme, qui aurait fait tomber l'arbre sur sa voiture. Une incroyable malchance.