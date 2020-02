Puy-de-Dôme : un avion de tourisme s'écrase à Beaulieu, faisant deux morts

L'accident s'est produit en début d'après-midi, ce dimanche. L'avion venait de décoller quand il s'est écrasé, pour une raison encore inconnue. Deux personnes ont perdu la vie : le pilote et son passager.

L'appareil venait de décoller de Clermont-Ferrand puis, pour une raison encore indéterminée, le pilote a semble-t-il perdu le contrôle de son appareil, et il s'est écrasé dans un champ à Beaulieu, au sud du Puy-de-Dôme. Les pompiers, venus de Jumeaux, Saint-Germain-Lembron et Issoire, ont été prévenus à 13h30, et ils sont encore sur place, tout comme la brigade de gendarmerie de l'air, basée à Clermont-Ferrand. Une enquête a été ouverte.

Les pompiers ont constaté le décès du pilote et de son passager, dont les identités sont encore inconnues.

Plus d'informations à venir...