Puy-de-Dôme : un avis de recherche après la disparition d'un quadragénaire à Mozac

Cet habitant d'Enval n'a plus donné signe de vie depuis samedi après-midi. Son véhicule a été retrouvé à Mozac près de la maison d'un proche. Les recherches, menées par la gendarmerie, sont en cours.

L'avis de recherche a été lancé, ce dimanche après-midi, par les gendarmes de la compagnie de Riom. David Januel, un habitant d'Enval, âgé de 48 ans n'a plus donné de nouvelles depuis samedi 14h. Fragile psychologiquement et sous traitement, l'homme mesure 1,80 m, possède un tatouage sur le bras, des cheveux grisonnants et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un jean.

Les recherches, menées par les gendarmes, se poursuivent ce dimanche soir. Un maître-chien, originaire de Saint Flour, est sur place. Toute personne ayant des informations peut contacter la gendarmerie en composant le 17.