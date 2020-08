Puy-de-Dôme : un camion heurte le pont de l'A75 à hauteur de Veyre-Monton, le chauffeur est en fuite

L'accident s'est produit vers 10h30 ce lundi matin dans le sens Paris Montpellier à hauteur de la commune de Veyre-Monton (Puy-de-Dôme). La grue hissée sur un porte-char a heurté l'édifice qui enjambe la Départementale 74 entre les sorties 5 et 6. L'accident s'est produit, hors chantier d'élargissement de l'A75, sur l'emprise de la DIR Massif Central, qui a été saisie.

A l'arrivée des gendarmes, le conducteur de poids-lourd n'est plus là. Selon des témoins, le camion était de couleur bleue et transportait une grue rouge et orange. Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller le chauffeur en fuite. Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière du Puy-de-Dôme pourraient notamment exploiter les images de surveillance de l'autoroute A75.

Des vérifications sont en cours sur la structure même du pont. Une expertise doit être menée le plus rapidement possible pour déterminer à quel stade l'édifice a été fragilisé. En attendant, la circulation a été réduite à une seule voie dans les deux sens de l'A75.

Ce n'est pas la première fois qu'un pont est heurté sur l'A75. Deux accidents au scénario similaire se sont déjà produits ces deux dernières années à hauteur du zénith d'Auvergne.