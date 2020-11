Puy-de-Dôme : un jeune chauffeur de poids-lourd champion des infractions sur l'A71

Un jeune conducteur du semi-remorque a été contrôlé à 131 km/heure au lieu de 90 mercredi soir sur l'autoroute A 71. Il a été intercepté à la hauteur de Jozerand et les gendarmes ont eu de drôles de surprises lors de son contrôle.

Les militaires du peloton autoroute de Riom ont mis en œuvre un contrôle de la vitesse des usagers ce mercredi sur l’autoroute A71, à hauteur de la commune de Jozerand dans le Puy-de-Dôme. A 18 heures 20, un poids-lourd (tracteur et semi-remorque) est contrôlé à la vitesse de 131 Km/h au lieu de 90.

L'engin est intercepté et contrôlé. Le jeune conducteur français de 26 ans plaide sa cause auprès des gendarmes en expliquant s'être laissé emporter par les 44 tonnes de son engin articulé. Suite à la constatation de cette vitesse, la patrouille effectue des vérifications sur l’activité du conducteur en rapport avec la réglementation sociale européenne sur une période de 28 jours.

Une vingtaine d'infractions

Les gendarmes constatent alors 13 infractions de 5ème classe pour des dépassements de conduite continue (une moyenne de 08 heures chacune en lieu et place de 04 heures 30 prévues par la réglementation). Pour la seule journée du 3 au 4 novembre, ce chauffeur a conduit 8 heures 23, dont 5 heures 23 sans carte insérée dans le chronotachygraphe.

Questionné par les gendarmes, il a expliqué qu’il faisait cela afin de dissimuler de l’activité sur sa carte conducteur en cas de contrôle et pour pouvoir rentrer plus tôt chez lui.

Cinq infractions de 4ème classe relatives aux temps de repos et de conduite ont également été relevées. De même qu'une infraction relative au non renouvellement de la formation continue obligatoire et une autre pour l’excès de vitesse d’au moins 30 Km/h.