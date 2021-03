INSOLITE - Un chihuahua miraculé après avoir été relâché en plein vol par un rapace dans le Puy-de-Dôme

Alice entourée de Enzo et Engie, la miraculée, à droite.

La scène est à peine croyable. Alice, la maîtresse d'Engie a bien failli se noyer dans ses sanglots quand elle a constaté ce lundi midi, la disparition de sa chienne adorée. "J'ai entendu Enzo mon autre chihuahua hurler et sauter partout, il avait le poil hérissé de peur. Quand je suis arrivée dans le jardin, il n'y avait plus d'Engie. J'ai appelé mon voisin et je lui demandé si les buses qu'on voyait tournoyer dans le ciel pouvaient avoir enlevé ma chienne. Il m'a dit que ce n'était pas pensable. J'étais désespérée."

Engie, traumatisée. - @Alice

Après avoir cherché partout, dans les chemins et les champs alentour, Alice imagine le pire. "Je pensais vraiment que ce vautour avait déjà dépecé ma petite Engie pour la donner en pâture à ses petits. Vous comprenez, cette petite chienne était l'amour de mon défunt mari. Ma fille, m'a même dit qu'avec cette disparition c'était un peu de son papa qui était parti avec ce rapace."

Un miracle

Mais les cieux sont avec Engie et Alice. Quelques heures plus tard, un vétérinaire du village lui apprend que son chihuahua a été retrouvé sain et sauf, dans le jardin d'une voisine. "Elle avait le museau en sang, des traces de griffes sous un œil, la tête toute de travers. Mais c'est un miracle de la retrouver en vie. C'est grâce à sa puce qu'on a pu m'identifier "

Engie et Enzo, les petits chihuahua d'Alice. - @Stéphane

Elle a peur des formes noires

De retour à la maison, Engie se remet de ses émotions auprès de sa maîtresse. "Elle n'ose plus sortir et a peur de tout ce qui est noir. Elle a sans doute vu l'oiseau approcher. Elle ne se sent bien que dans mes bras !"

La buse Variable fait partie des oiseaux protégés. - @petitcoeurdu10

Une buse variable ?

Plus de peur que de mal donc pour Engie mais on peut se demander comment une telle scène a pu se produire dans le ciel auvergnat, si proche des maisons ? Et quel genre de rapace peut-il bien chasser un chihuahua d'à peine deux kilos dans un jardin ?

Jean-Christophe Gigault, le directeur de la LPO Auvergne a bien son idée. "L'Aigle royal s'attaque a des proies de deux à trois kilos mais, il ne niche pas chez nous. Cela ne peut pas être le milan royal car il est charognard. Il reste la buse variable. Mais si elle a lâché sa proie c'est qu'elle devait être trop lourde pour elle. Cela reste exceptionnel. Je n'ai jamais entendu parlé d'un tel enlèvement. L'animal doit être habitué aux humains pour oser chasser près des maisons."

La buse variable peut peser 1,5 kg et mesurer 1 m 30 d'envergure. La buse variable est classée parmi les oiseaux protégés en France.