Puy-de-Dôme: une femme décède suite à un accident entre un bus et une voiture à Theix

Par Lauriane Havard, France Bleu Pays d'Auvergne

Une collision s'est produite ce dimanche matin entre un bus et un véhicule à Theix dans le Puy-de-Dôme. Une femme d'une soixantaine d'années est décédée et six personnes ont été blessées.