Puy-de-Dôme : un mort et deux blessés graves ce lundi dans un accident dans les Combrailles

Trois véhicules sont impliqués dans l'accident survenu ce lundi en début d'après-midi sur la RD 2089 près de Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme. La personne décédée est un conducteur de 20 ans. Sept blessés, dont deux en urgence absolue, ont été évacués à Clermont-Ferrand et à Ussel en Corrèze.

L'accident s'est produit vers 13h30 sur la RD2089 entre Saint-Julien-Puy-Lavèze et Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme. Trois voitures, dont un taxi, se sont percutées et neuf personnes ont été impliqués dans la collision. La personne décédée est un jeune homme âgée de 20 ans qui conduisait une BMW. On ignore pour l'heure d'où il est originaire.

Sept blessés dont deux en urgence absolue

L'accident a également fait sept blessés, dont deux se trouvaient en urgence absolue. Ils ont été évacués par l'hélicoptère Dragon 63 de la Sécurité Civile vers le CHU Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand. Deux autres victimes, en urgence relative, ont été transportées à l'hôpital d'Ussel (Corrèze) par un véhicule du SMUR. Enfin, les trois blessés les moins touchés ont également été transférés par la route au CHU de Clermont.

La Route Départementale 2089 a été fermée à la circulation en début d'après-midi et une déviation a été mise en place par la commune de Saint-Sulpice.