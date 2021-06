Puy-de-Dôme : un randonneur fait une chute mortelle dans la vallée de Chaudefour

Un randonneur de 23 ans est décédé ce dimanche à la suite d'une chute de la crête de Coq. Accompagné d'un ami, il pratiquait la randonnée-trail, alternance de course et de marche. Dans la brume et sous la pluie, la victime a glissé sur l'arête rocheuse et a été tuée sur le coup.

C'est aux alentours de midi que le drame s'est produit dimanche sous les yeux de deux témoins qui ont prévenu les secours. L'intervention des militaires du peloton de gendarmerie de montagne du Mont-Dore n'a pas permis de sauver ce jeune homme de 23 ans qui est mort sur le coup après une dégringolade de prés de 80 mètres.

Accompagné d'un ami, il pratiquait la randonnée-trail, une alternance de course et de marche en montagne quand il a glissé sur le rocher mouillé. Les deux hommes n'étaient pas équipés pour évoluer sur ce piton basaltique qui domine de 120 mètres le fond de la vallée à son point le plus haut.

Les deux hommes étaient en basket, dépourvus de tout équipement d'alpinisme

Le capitaine Isabelle Chazal, commandant le peloton de gendarmes de montagne du Mont-Dore, est formelle, "sur ce monticule rocheux instable et dangereux, on préconise d'y aller encordé, en plus ce jour-là, le terrain était glissant avec de la brume et une faible visibilité."

Les deux randonneurs ont accédé au sommet de la crête de Coq par un sentier de randonnée qui passe près de la dent de la Rancune et contourne par le haut la crête de Coq. C'est en s'aventurant sur l'arête étroite qui surplombe à sa pointe le site d'escalade qui l'un des deux trailers a chuté mortellement. Les deux hommes étaient en basket, dépourvus de tout équipement d'alpinisme.

La vallée de Chaudefour dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Une imprudence à l'origine de l'accident

Depuis la démocratisation et l'engouement autour du trail, les gendarmes de montagne doivent faire face à une recrudescence de comportements à risques. Le massif du Sancy est très accessible et agréable pour les trailers, explique le Capitaine Chazal. "On voit de plus en plus une population peu aguerrie aux dangers de la montagne, dépourvue de technique et mal équipée et qui souvent surestime ses capacités physiques. Cette augmentation de la pratique de la randonnée et du trail nécessite une vigilance particulière à la fois de la part des pratiquants et également de notre part!"

Une randonnée n'est jamais une petite randonnée - Capitaine Chazal, PGM Mont-Dore

Les huit militaires du peloton de gendarmerie de montagne du Mont-Dore n'ont de cesse de le répéter hiver comme été, il faut être prudent et bien préparé avant de s'aventurer en milieu montagnard. En janvier dernier, deux quinquagénaires qui évoluaient en ski de randonnée dans Chaudefour ont été emportés par une coulée de neige. L'un d'eux a été grièvement blessé, preuve s'il en est que le massif du Sancy à toutes les caractéristiques des massifs alpins et en recèle tous les dangers.

L'indispensable fond de sac

Pour limiter les risques, il est conseillé de bien repérer son itinéraire, de se munir d'une carte papier ou via une application téléphone et bien-sûr de savoir la lire. Avant de partir, il est indispensable de se renseigner sur les conditions météo, de se constituer un bon "fond de sac" c'est-à-dire emporter des vêtements chauds et imperméables, de l'eau et de la nourriture et se munir d'une lampe frontale en cas de retard même l'été quand la nuit tombe tard.

Quand vous évoluez dans une réserve naturelle comme la vallée de Chaudefour - qui fête ses 30 ans cette année - il faut s'informer sur sa réglementation concernant en particulier la protection de la faune et de la flore. Enfin soyez raisonnable et lucide sur vos capacités physiques, les surestimer pourrait vous mettre en danger.