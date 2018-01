Auvergne, Aubière, Puy-de-Dôme, France

L'accident s'est produit vers 11 heures ce vendredi sur un chantier situé rue de l'industrie dans la zone d'activités d'Aubière (Puy-de-Dôme), . On ne connait pas les causes et les circonstances exactes de l'accident, mais la grue s'est cassée en deux à l'endroit où elle pivote. La partie supérieure de l'engin de chantier est tombée au sol. Un ouvrier a été surpris par la chute de la structure et il a été écrasé.

L'ouvrier a été pris au piège sous l'amas de ferraille © Radio France - Mickaël Chailloux

D'importants moyens de secours ont été déployés sur place, notamment des sapeurs-pompiers venant des casernes d'Aubière et de Cournon. Il a fallu en priorité dégager la victime, prisonnière de l'amas de ferraille. Selon les sapeurs-pompiers et l'équipe du SMUR, le pronostic vital de l'ouvrier serait engagé. Il a été transporté en urgence au CHU Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand. Trois autres personnes très choquées par l'accident ont été hospitalisées. Une enquête a été ouverte par la police de la sûreté départementale.

la rue de l'industrie à Aubière - @ Capture Google Map

La rue de l'Industrie est située dans la zone entre Auchan Sud et le complexe Ciné Dôme.

Plus d'informations à venir