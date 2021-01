Puy-de-Dôme : un projet de vidéo-protection à La Roche-Blanche pour prévenir cambriolages et incivilités

Les irréductibles Arvernes de la Roche-Blanche, sous le plateau de Gergovie, ne redoutent plus l'envahisseur romain. Ils craignent plutôt les cambrioleurs qui profitent de la proximité avec l'autoroute A75 pour aller visiter les maisons, les commerces, et les entreprises de la commune. Il y a aussi ces incivilités à répétition qui ne sont plus tolérables. Si les subventions demandées par la mairie sont accordées, 15 caméras seront disposées l'été prochain sur des points stratégiques.

Un dispositif de 15 caméras

Ce sont donc 15 caméras qui pourraient être installées sur 9 sites sensibles de la commune : les entrées et sorties du bourg, l'école, le stade de football, la zone commerciale, et la zone artisanale de la Novialle qui compte une soixantaine d'entreprises.

L'école de La Roche-Blanche © Radio France - Dominique Manent

L'investissement est estimé à 160.000 euros H.T mais le Conseil Régional, sollicité, pourrait subventionner 12 caméras à 50 % et les trois autres à 80 %. Un cabinet d'études a été chargé de rédiger un cahier des charges technique et un appel d'offres sera lancé dans le courant du mois de février.

Ce système va permettre aux gendarmes d'identifier plus facilement les véhicules et les individus malveillants. Mais surtout, il a des vertus "préventives" estime Jean-Pierre Roussel, le maire de La Roche-Blanche.

la zone de la Novialle à La Roche-Blanche © Radio France - Dominique Manent

Du côté des commerçants, Vincent, le patron du tabac-presse, se réjouit. Son magasin a été cambriolé à plusieurs reprises :"J'ai été traumatisé. La vidéo-protection, ça ne fait pas tout, mais ça aide, ça peut dissuader." Fernando, qui tient la boucherie-charcuterie voisine, partage ce sentiment. Lui aussi a été victime de cambrioleurs : "Quatre magasins ont été cambriolés en 2019. Pour quelques euros dans le fond de caisse, ils ont pas mal cassé ! Les portes à changer, 4500 euros chaque porte, quatre portes. Ces caméras, on les attend depuis longtemps".

Des caméras seront également déployées aux abords du stade de football. Ses vestiaires et sa buvette sont régulièrement visités et vandalisés. Sans oublier les bacs à ordures du stade, où des personnes malveillantes viennent déposer leurs sacs poubelles, pour ne pas payer le ramassage de leurs propres bacs. Quand les bacs sont pleins, les sacs sont posés par terre, et "ça donne une très mauvaise image de la commune".

Une commune "vulnérable"

La proximité avec l'A75 rendrait la commune vulnérable explique le maire :_"L'autoroute un facteur de risque_, parce qu'on rentre très facilement de l'autoroute sur la commune, et qu'on en sort aussi très rapidement. Lorsque les travaux de l'autoroute ont commencé, les cambriolages qu'on avait connu en 2018 ne se sont pas reproduits dans une telle dimension. Il y a vraiment eu une atténuation pendant les travaux. Plus l'autoroute est disponible, plus notre village est exposé aux cambriolages. C'est la raison pour laquelle on veut prendre les devants".

Le parc de La Roche-Blanche © Radio France - Dominique Manent

Les habitants de La Roche-Blanche seront informés, assure le maire, Jean-Pierre Roussel, soucieux de les voir adhérer au projet :"Nous leur présenterons les caméras et nous leur dirons précisément où elles seront installées".