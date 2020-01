(Puy-de-Dôme) : un quinquagénaire incarcéré après des soupçons de viols sur sa fille

Un homme, originaire du secteur de Thiers, a été mis en examen ce lundi soir pour viols et agressions sexuelles. Il est soupçonné notamment d'avoir violé sa fille, aujourd'hui âgée de 15 ans, pendant plusieurs années. Il a passé sa première nuit en prison.

Clermont-Ferrand, France

C'était un poids trop lourd à porter.

Il y a quelques semaines, cette adolescente s'est donc décidée à parler, à raconter ce dont elle aurait été victime pendant plusieurs années, encouragée par une amie, elle aussi victime.

La jeune fille, âgée aujourd'hui de 15 ans, a raconté aux gendarmes de Thiers l'enfer qu'elle dit avoir vécu : violée par son père pendant plusieurs années depuis ses six ans. C'est l'une de ses amies, mineure, qui aurait été, elle, victime d'une agression sexuelle de la part du même auteur, qui l'a encouragée à tout livrer aux militaires.

Violée depuis ses six ans

Dans cette affaire, une proche de la famille aurait été aussi victime d'une agression sexuelle de la part du même individu selon le parquet de Clermont-Ferrand.

Ce lundi soir, cet homme de 52 ans a été mis en examen pour viols sur mineur par ascendant et agressions sexuelles. Il a été placé dans la foulée en détention provisoire. Lors de sa garde à vue et devant le juge, le mis en cause a nié tous les faits qui lui sont reprochés.

L'enquête se poursuit menée par les gendarmes de Thiers.