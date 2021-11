Maurice Lepeytre n'a plus donné signe de vie depuis dimanche 31 octobre, après une sortie de route près de Singles. Les gendarmes sont à sa recherche.

Puy-de-Dôme : un sexagénaire fait une sortie de route et disparaît sans laisser de traces

C'est une affaire assez étrange qui se joue à la frontière entre Puy-de-Dôme et Corrèze. Maurice Lepeytre, 61 ans, y a eu un accident, au niveau du pont d'Arpiat, celui sous lequel coule la Dordogne. Là, il appelle son épouse pour lui dire sa situation. Quelques heures plus tard, il laisse un message à son fils pour lui dire qu'il s'est perdu. Depuis, plus de nouvelles.

Maurice Lepeytre est porté disparu, et les gendarmes de la communauté de brigade de La Bourboule le recherchent activement. Mais pour le moment, l'homme de 61 ans n'a pas encore été retrouvé. Il porte des lunettes et la moustache.

Maurice Lapeytre est recherché

Si vous avez des informations pour le retrouver, contactez le 17