Puy-de-Dôme : une centaine de citoyens en lutte contre Free dans le village du Berzet

Le 8 mars dernier, Free plante son panneau de déclaration de travaux en bordure du village du Berzet, village de Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme). Une antenne-relais de 36 mètres de haut doit y être implantée, tout près d'habitations où résident de jeunes familles.

Un projet loin de faire l'unanimité : si le propriétaire du terrain, un agriculteur, accepte ce déploiement moyennant rétribution, la mairie s'y oppose, soutenue une centaine de citoyens.

L'impact paysager. C'est cet argument qu'a retenu le maire de Saint-Genès-Champanelle, Christophe Vial, pour barrer la route au projet.

Une position partagée par les présidents du Parc des Volcans d'Auvergne et du Conseil départemental, Lionel Chauvin et Jean-Yves Gouttebel.

De son côté, l'opérateur explique répondre à "l'obligation de couverture" de la zone imposée par le gouvernement. Free saisit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui lui donne raison en février dernier.

Outre la question de l'urbanisme, les habitants de la commune dénoncent également un projet néfaste pour la santé. Une centaine d'entre eux se sont fédérés au sein de l'association Propriétaires du Berzet et comptent à leur tour porter le projet devant la justice.

"Elle est trop près, bien trop près", s'insurge Goulven Molac, membre du collectif. "Ce genre d'antenne est interdite à moins de 100 mètres des crèches et des écoles : ici, les premières familles habitent à quelques mètres, avec des enfants qui y passent la plupart de leur temps".

L'association a jusqu'au 8 mai pour déposer un recours. En attendant, elle organise une manifestation ce 25 avril, à la chapelle du Berzet. La pétition en ligne des militants recueillie déjà 490 signatures.

Comme Christophe Vial, plusieurs maires dénoncent un manque de concertation, notamment ceux de Romagnat, Ceyrat, et Beaumont (Puy-de-Dôme).

"Aujourd'hui il n'y a plus de permis de construire pour ces antennes : une déclaration préalable dans un délai d'un mois suffit pour que les travaux commencent. Les maires n'ont aucun poids : à nous de faire l'information publique, à nous d'instruire les documents d'urbanisme... In fine, pourtant, on doit simplement valider ce que l'état décide", s'exaspère-t-il.