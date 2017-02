Puy-de-Dôme : une collégienne décède après une chute du quatrième étage de son établissement à Riom

Une élève de 3e a fait une chute mortelle du quatrième étage de son collège à Riom ce lundi matin. Une enquête de police a été ouverte. Les cours ont été annulés et une cellule psychologique mise en place.

Le drame s'est produit vers 11h. Une élève du collège Michel de L'Hospital à Riom a fait une chute du 4e étage de son établissement. L'adolescente est une élève de 3e, âgée de 14 ans. Une cellule psychologique a été mise en place et les cours ont été annulés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa chute.

Une cellule psychologique mise en place

Dans un communiqué, le rectorat explique que la cellule psychologique restera à disposition "des élèves, de leurs proches et des personnels de l'établissement aussi longtemps que nécessaire". Le sous-préfet de Riom, le président du conseil départemental et le recteur d'académie se sont rendus sur place et "expriment leurs condoléances à la famille".