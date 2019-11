Puy-de-Dôme : un accident de chantier prive 500 foyers de gaz au Cendre et à Cournon

Le Cendre, Puy-de-Dôme, France

C'est lors d'un chantier de terrassement mené par l'Ophis dans le secteur de la gare SNCF du Cendre (Puy-de-Dôme). Une conduite "moyenne pression" du réseau de gaz enterré a été endommagée peu après 12 heures, allée des Marronniers. La fuite occasionnée a nécessité l'intervention d'une quinzaine de sapeurs-pompiers venus des centres de Cournon-d'Auvergne et d'Aubière, selon le SDIS 63.

Pas d'évacuation de riverains

Un périmètre de sécurité a été mis en place, mais les habitants du quartier n'ont pas été évacués. Une équipe de GrDF a été mobilisée pour réparer la fuite et réalimenter le réseau. En attendant, l'alimentation en gaz a dû être coupée pour des raisons de sécurité. Au plus fort de la coupure, 450 foyers environ ont été privés de gaz sur la commune du Cendre et 50 autres sur celle de Cournon.

Un retour à la normale pourrait n'intervenir que dans la journée de mercredi.