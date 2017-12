Puy-de-Dôme : une disparition inquiétante à Saint-Éloy-les-Mines

La gendarmerie de Riom lance un appel à témoins après la disparition d'Eric Gacon. Il n'a plus donné de nouvelles depuis ce samedi 9 décembre.

Eric Gacon présente une déficience intellectuelle et il n'a pas rejoint le foyer Les Camélias où il séjourne actuellement à Saint-Eloy-les-Mines.

Un appel à témoins

Âgé de 57 ans, il mesure 1,80 m. Il a les cheveux courts poivre et sel, et les yeux marron. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon jaune moutarde et une veste noire à capuche avec fourrure.

Les gendarmes de Riom sont chargés de l'enquête. Une équipe cynophile a déjà été déployée ce samedi après-midi.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie au 04.73.85.00.08