Puy-de-Dôme : une marche blanche et des contrôles routiers renforcés

La semaine dernière, le préfet du Puy-de-Dôme avait annoncé un renforcement des contrôles sur les routes, après un week-end particulièrement accidentogène. Un jeune de 16 ans a été tué sur sa moto à Issoire, une marche blanche a eu lieu dimanche pour lui rendre hommage.

Le préfet l'avait promis, les contrôles se sont multipliés. En deux jours, le samedi 14 et dimanche 15 octobre, 42 contrôles routiers ont été menés par les policiers et les gendarmes sur les routes du département. La semaine dernière, Jacques Billant, préfet du Puy-de-Dôme, était monté au créneau après un week-end très accidentogène où huit accidents avaient été constatés.

250 personnes à la marche blanche pour Yanis

Parmi ces accidents, il y a celui qui a coûté la vie à Yanis le 7 octobre. Ce jeune homme de 16 ans a été tué, après avoir été percuté par une voiture, alors qu'il circulait sur sa moto à Issoire. Une marche blanche était organisée dimanche 15 octobre pour lui rendre hommage. Elle a rassemblé environ 250 personnes, entre la route de Saint-Germain-Lembron, où résidait la jeune victime, et le lieu du drame. Dans cette affaire, le conducteur de la voiture, un homme âgée de 65 ans qui roulait sans permis de conduire, a été mis en examen pour "homicide et blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité", et placé sous contrôle judiciaire.

Une semaine après, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15, un autre drame a coûté la vie à une jeune femme de 25 ans, à Rouillas-Bas sur la commune d'Aydat. Elle était à l'arrière d'un véhicule qui a fait une sortie de route. Depuis le début de l'année, 28 personnes ont perdu la vie sur les routes du département.