Puy-de-Dôme : Hermès va implanter une nouvelle maroquinerie sur le territoire Riom Limagne et Volcans

Le groupe français de luxe continue d'investir en Auvergne. Avec cette nouvelle maroquinerie et ses 250 emplois supplémentaires, Hermès va doubler sa capacité de production. C'est l'aboutissement d'un an de travail entre les services économiques et développement de la région et de l'agglomération.

L'atelier Hermès de Sayat. © Maxppp - Jean Louis Gorce

Une première vague de recrutements est prévu en novembre et les formations se dérouleront dans un atelier provisoire à Riom. Avec cette nouvelle maroquinerie, ce nouveau pôle auvergnat comptera à terme 500 artisans.

En 2021, deux maroquineries Hermès seront inaugurées à Guyenne en Gironde et à Montereau en Seine-et-Marne. Deux autres unités sont prévues à Louvriers dans l'Eure en 2022 et dans les Ardennes en 2023.

Le deuxième atelier auvergnat sera le 22e site de production Hermès Maroquinerie Sellerie implanté en France.