Puy-de-Dôme : vive émotion à Charbonnières-les-Varennes, où vivait le Maréchal des logis Antoine Serre

Charbonnières-les-Varennes, France

C'est un simple cahier de cuir noir, entouré d'un vase avec deux roses blanches. Un hommage simple mais très émouvant pour des dizaines de familles de Charbonnières-les-Varennes et ses environs, qui sont venus spontanément signer le registre de condoléances placé dans la mairie de la commune. Parmi les différents messages, on retrouve des amis d'enfance, du collège ou de l'école, mais aussi des femmes de militaires, dont certains sont encore au Mali. Une d'entre-elles, hors micro, racontait son incompréhension. "Antoine est mort mais pour quoi ? Pourquoi est-on encore en guerre dans ce pays" expliquait la jeune femme, qui ne souhaitait pas témoigner.

Le registre de condoléances en mémoire d'Antoine Serre © Radio France - Mickaël Chailloux

Un militaire brillant

Les messages des puydômois soulignent aussi la brillante carrière d'Antoine Serre. Né le 19 septembre 1997 à Riom, il s'engage à l'école militaire de haute montagne de Chamonix le 1er septembre 2015. Trois mois plus tard, il est nommé maréchal des logis le 1er janvier 2016, et s'engage au 4e régiment de chasseurs de Gap. Il effectuera trois voyages au Mali en 2017, 2018 et 2019. "Respect" soulignent plusieurs hommes et femmes de la région, face à ce jeune homme de seulement 22 ans.

Le maire de la commune Gérard Chansard rend hommage à un "gars du coin, qui a étudié à l'école de Charbonnières, un jeune du village" qui y a encore ses parents. Il y avait encore de fortes attaches, des amis d'école ou de collège qui ont voulu inscrire un mot sur le registre. "Nous avons mis en place ce livret de condoléances, avec des horaires adaptés" raconte le maire. La famille, quant à elle, n'a pas souhaité d'hommage public dans la commune, et souhaite être dans l'intimité. "Ce sont ses proches qui m'ont demandés de ne pas réaliser de cérémonie à Charbonnières-les-Varennes, pour respecter leur deuil, et on peut les comprendre" explique le maire.

Quelques messages écrits par des habitants puydômois © Radio France - Mickaël Chailloux

Un hommage aux Invalides ce lundi

En attendant, ce lundi, Emmanuel Macron, le président de la République, rendra un hommage à Antoine et aux douze autres militaires morts pour la France au Mali. La cérémonie se déroulera aux Invalides de 15h à 17h devant 2 500 personnes, pour saluer la mémoire des soldats dont les treize cercueils seront disposés dans la cour.

Seront présents les familles, des délégations militaires, le gouvernement, les plus hauts responsables politiques ainsi que les anciens présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande et peut-être l'Auvergnat Valéry Giscard d'Estaing. Les portes des Invalides seront ouvertes dès 13h30 et les Parisiens pourront saluer le passage des cercueils sur le pont Alexandre III à 11h30. Un écran géant sera installé sur l'esplanade pour retransmettre l'hommage.