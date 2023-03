Puyoô : il fait payer 15.000€ à un homme de 83 ans mais n'effectue jamais les travaux chez lui

C'est une affaire d'abus de faiblesse qui a été jugée ce jeudi au tribunal de Pau. Un homme de 55 ans a été condamné à un an de prison ferme. Il était poursuivi pour avoir fait payer 15.000€ à un vieux monsieur en échange de travaux qui n'ont jamais été menés, à Puyoô entre novembre 2018 et février 2019. Devant les juges, le prévenu a assuré qu'il n'avait jamais obligé ce monsieur à lui donner de l'argent.

"J'ai jamais forcé le monsieur, il a toute sa tête" déclare le prévenu au tribunal de Pau qui rappelle que les travaux n'ont jamais été réalisés. En l'occurrence, il s'agissait d'acheter de la peinture, refaire les volets, déblayer certaines affaires... Aucun devis mais le montant a été fixé à 15.000€. La somme globale a été payée en chèques. Trois chèques ont été signés par le le vieil homme âgé de 83 ans mais pas remplis par lui. Le dernier chèque a l'air d'avoir été signé par quelqu'un d'autre.

33 mentions sur son casier judiciaire

Sur ce point, le prévenu est formel : "J'ai fait tout honnête, c'est la vérité". "Quand j'ai proposé de rendre l'argent, il m'a dit pour l'instant tu gardes, on verra plus tard " répète cet homme de 55 ans qui s'est servi de l'argent pour acheter une caravane et une voiture. Il a déjà été condamné 33 fois par la justice et notamment pour abus de faiblesse.

Dans ce dossier où le prévenu s'en est pris à un homme âgé qui vit isolé dans les bois à Puyoô, dans une maison insalubre, "sans fenêtre, sans chauffage, sans eau, où il y a juste l'électricité" a souligné Me Emmanuelle Leverbe, avocate d' ASFA 64 . Le procureur Richard Pineau ajoute qu'il est impossible de ne pas constater aussi la fragilité de cet homme qui a de gros troubles de mémoire, et des problèmes de vue et d'audition. L'avocat du prévenu Me Pascal Hippert concède que "les faits reprochés sont particulièrement crasseux" mais c'est la victime "qui a sollicité des gitans, ce n'est pas l'inverse".