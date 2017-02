PV annulés à La Verpillière : le maire condamné mais dispensé de peine

Le maire de La Verpillière depuis 2008, Patrick Margier, comparaissait ce mardi devant le Tribunal correctionnel de Vienne pour avoir fait sauter des PVs de stationnement. Sans savoir, a t-il plaidé, qu'il ne pouvait pas le faire.

Le maire de la Verpillière Patrick Margier a été condamné mais dispensé de peine ce mardi par le tribunal correctionnel de Vienne. L'élu était jugé pour avoir fait sauter 85 PVs de stationnement entre 2010 et 2013, au hasard des réclamations d'habitants de sa ville voire de communes voisines, qui avaient souvent des problèmes financiers. Il l'a fait en toute bonne foi dit-il.

"Moi vous savez à l'origine je suis artiste peintre, j'ai été responsable d'associations [...] j'ai fait maire parce que je voulais améliorer la vie des habitants. J'essaye de faire au mieux..." a dit l'élu ému jusqu'aux sanglots et visiblement marqué par cet épisode judiciaire. Mais un maire n'a ni le pouvoir ni le droit de faire sauter des PVs. "Je ne savais pas" dit encore Patrick Margier qui explique que c'était dans un contexte de stationnement difficile dans la ville et autour de la gare, avec des travaux et un déficit criant de parking. Lorsqu'on lui fait remarqué qu'il a été prévenu par son nouveau responsable de la Police Municipale fin 2013 mais que ça a continué il explique " Je n'ai peut-être pas assez prêté attention".

Ni enrichissement personnel, ni clientélisme

Toujours est-il que "Patrick Margier est un honnête homme" a défendu son avocat, "et n'a jamais eu que des gestes d'honnête homme". Un avocat qui dit "ne pas comprendre" que cette affaire en soit arriver là. "Un courrier de rappel du Procureur de la République aurait suffi".

Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel ni de clientélisme dans cette affaire. Le parquet a requis 2 000 euros d'amende. L'élu a donc au final été condamné mais dispensé de peine. Il devra tout de même s'acquitter de 2 466 euros auprès du Trésor Public, correspondants au montant des PVs. A la sortie du tribunal Patrick Margier s'est dit "un peu plus léger", tout autant soulagé sans doute par la fin de cet épisode judiciaire que par la dispense de peine.