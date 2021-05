Px land : jusqu'à 6 ans de prison requis pour un trafic de drogue 2.0 en Dordogne

Ce trafic de drogue aura duré un an. Onze prévenus comparaissent sur deux jours pour de la vente et de l'importation de cannabis. Le procureur demande six ans de prison ferme pour la tête du réseau.

Onze prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel pour un trafic de drogue 2.0 à Périgueux (Dordogne). Le réseau social Snapchat était au cœur du trafic. Pour les onze prévenus, le Parquet a demandé de six ans de prison ferme à six mois avec sursis en fonction du degré d'implication. Le jugement sera rendu ce jeudi 20 mai. Les peines les plus fortes demandées sont pour les deux têtes du réseau désignées comme étant deux cousins, dont l'un est incarcéré depuis quatre ans à Agen. Le trafic est à la fois très simple, mais gérés par des apprentis businessmen très malins. Un compte Snapchat nommé "Px land" a été créé, et c'est de cette manière que les premiers grammes d'herbes et de résines sont vendus pendant l'année 2019.

Des "charbonneurs" chargés d'écouler le stock

Très rapidement, le trafic prend de l'ampleur et l'entreprise a dû s'approvisionner en Espagne. Le chiffre d'affaires de la jeune entreprise périgourdine bat également des records lors de deux journées, le 1er janvier 2020, et lors de l'annonce du premier confinement, le 16 mars de la même année : "les gens voulaient faire du stock" explique un prévenu. C'est depuis sa cellule d'Agen que l'un des deux meneurs du réseau aurait géré cette petite entreprise très lucrative. Chaque jour entre 1.800 euros et 2.000 euros de résine et d'herbe de cannabis étaient écoulés par différents "charbonneurs" : des jeunes, souvent mineurs, qui étaient chargés de livrer et de vendre la drogue sur différents points de vente. Dans la hiérarchie, chacun des prévenus était un maillon important de la chaine : l'un s'occupait de l'approvisionnement depuis l'Espagne, l'un de la gestion des stocks, l'autre de la communication dans "les stories" sur Snapchat. Parmi les moins impliqués, des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont participé au transport des marchandises ou à l'envoi de mandat par Western Union.

Cette entreprise disposait même de locaux à Périgueux, un appartement dans lequel était entreposé la marchandise et de l'argent liquide. Un lieu visiblement pas secret puisqu'à deux reprises les trafiquants se sont fait braquer.