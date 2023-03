Pyrénées-Atlantiques : forte augmentation de la conduite sous stupéfiants

Les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques annoncent un renforcement des contrôles pour lutter contre la conduite sous stupéfiants. Ils ont constaté qu'en quasiment trois mois, le nombre de conducteurs au volant ayant consommé de la drogue est en hausse de 69% résume le colonel Jean Bouldoires, commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques. L'année dernière, 219 constatations étaient relevées à cette période. Cette année il y en a 372. C'est donc une des priorités de la gendarmerie en Béarn, au Pays-Basque et en Soule.

Pour éviter les accidents de la route liés à la drogue

Le nombre de tests salivaires effectués a augmenté de 50% via les kits salivaires. Le major Stéphane Grégoire, commandant de la brigade motorisée de Pau, explique comment ça fonctionne et rappelle les sanctions possibles : "Dès que le dépistage est positif, on fait une rétention du permis de conduire (pendant quelques jours) ce qui permet d'attendre le retour du laboratoire et ensuite transmettre tout cela en préfecture pour une décision de suspension de permis." En général, il s'agit de six mois de suspension de permis, en cas de récidive, ça peut aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire.

Le test qui permet de détecter la présence de : méthamphétamine, opiacé, cocaïne et THC. © Radio France - Marion Aquilina

Toutes les catégories d'âge et socio-professionnelles sont concernées par l'augmentation observée de la conduite sous stupéfiant. Les forces de l'ordre rappellent que la consommation de stupéfiants est interdite, que la conduite sous stupéfiant est interdite et que la répression est importante vue l'augmentation du volume d'infractions localement.