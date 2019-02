Pyrénées-Atlantiques : la fibre optique sera déployée dans tout le département d'ici 2023

Le contrat entre SFR et le Département 64 a été signé au Parlement de Navarre, en présence du patron fondateur du groupe Altice SFR Patrick Drahi et son PDG Alain Weill

Pays Basque, France

Internet qui rame, bientôt un mauvais souvenir au Pays basque et en Béarn. C'est du moins ce que promet le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui a signé ce jeudi la "Délégation de service public Très Haut Débit" avec les représentants du groupe SFR. Le contrat, d'un montant de 466 millions d'euros, a été acté au Parlement de Navarre à Pau, devant un parterre d'élus et en présence notamment du patron fondateur du groupe Altice SFR Patrick Drahi et son PDG Alain Weill.

L'opérateur avait été désigné en novembre dernier, après avoir remporté l'appel d'offre. Il aura la charge d'installer le réseau de fibre optique dans tout le territoire durant les 5 prochaines années. D'ici fin 2023, les 534 communes du Béarn et du Pays basque devraient ainsi être couvertes en très haut débit.

Le groupe Altice SFR "prêt à relever le défi" Alain Weill, son PDG

Plus de 200 emplois créés

Plus de 226 500 prises FTTH seront construites. 68 nœuds de raccordement. 1 million de kilomètres de fibre nécessaires. Le chantier est colossal, et va également donner du travail à plusieurs entreprises locales, retenues comme sous-traitants. Le réseau sera ainsi construit par un groupement qui réunit au total 7 entreprises : ETPM, Socaelec, A3TP, Despagnet, Coreba, Copland et la SCOPELEC. En tout, plus de 200 emplois seront créées sur 18 mois.

Pour la SCOPELEC, ce contrat est une aubaine. Cette coopérative spécialisée dans les réseaux de télécommunications possède 2 sites dans le département : l'un à Montardon, l'autre à Anglet. 180 salariés en tout. Le chantier confié par SFR et le département va lui permettre d'embaucher plus d'une centaine de salariés supplémentaires, et les recrutement vont commencer dès cette année.

La difficulté sera notamment de trouver des personnes formées à ces nouveaux métiers. Des accords ont été signés avec des centres de formation; 275 000 heures de travail seront consacrées à l'insertion.

"Dès cette année, nous allons amorcer études, conceptions, travaux, infrastructures génie civile et installation de la fibre" Thomas Foppiani, PDG de la SCOPELEC

La fibre optique est actuellement la technologie la plus performante pour transporter des données, et notamment des données Internet © Radio France - Andde Irosbehere

Désenclaver les territoires

Actuellement, seules Pau et quelques communes de la côte basque (dont celles du BAB) bénéficient de la fibre optique. D'ici fin 2023, ce sont ainsi 226 500 foyers, établissements publics et entreprises du Pays basque et du Béarn qui auront accès au très haut débit. Que vous habitiez Bayonne, Hasparren, ou en vallée des Aldudes, il vous sera possible de vous raccorder à la fibre optique.

L'arrivée de cette technologie, qui permet un débit jusqu'à 1Gbit/s (soit 60 fois plus rapide que le réseau ADSL actuel) est notamment très attendue par certaines entreprises de l'intérieur du Pays basque. "Enfin on va pouvoir gommer les inégalités d'accès au très haut débit" se félicite Jean-Pierre Mirande, conseiller départemental par ailleurs maire de Garindein, petite commune située près de Mauléon :

Jean-Pierre Mirande, conseiller départemental et maire de Garindein, en Soule

Le calendrier précis du chantier n'est pas précisé, mais la fibre optique sera déployée progressivement dans tout le département, et des communes (on ignore lesquelles) seront couvertes dès cette année. La priorité sera donnée aux secteurs les plus mal desservies actuellement, afin de réduire la fracture numérique.