Deux apiculteurs du Boulou (Pyrénées-Orientales) se sont fait voler 57 ruchettes, dans la nuit du 7 au 8 février. Ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux et offrent 2 000 euros à toute personne leur apportant une information capitale pour retrouver les voleurs.

Le Boulou, France

Ils offrent 2 000 euros pour retrouver ceux qui leur ont volé 57 ruchettes : deux apiculteurs du Boulou (Pyrénées-Orientales) ont lancé un appel sur les réseaux sociaux, après s'être fait dérober une partie de leur matériel et de leurs abeilles dans la nuit du 7 au 8 février. Ils proposent cette rançon à toute personne qui leur apportera une information importante pour retrouver les voleurs. Ils ont également porté plainte auprès de la gendarmerie locale.

Un vol entre collègues apiculteurs ?

Les ruches étaient entreposées sur un terrain situé sur les hauteurs du Boulou, dont Thomas Cambassédès est le propriétaire. "On est dans la garrigue, dans des pistes en terre donc il faut savoir que des ruches se trouvent ici. Il faut connaître le territoire et, pour venir au milieu de la nuit, il faut savoir quelle piste prendre." Face à ce constat, impossible pour lui de croire à un promeneur opportuniste : "Ce n'est pas un vol inopiné." Il est convaincu que les voleurs sont d'autres apiculteurs de la région. Les photos prises par le dispositif de surveillance des deux apiculteurs accrédite cette thèse : les deux voleurs n'étaient pas en combinaison et savaient manipuler le matériel. Ils sont d'ailleurs restés deux heures sur place pour prendre le temps d'ouvrir les ruches afin de choisir celles qu'ils allaient emporter.

Ce vol coûtera cher aux deux apiculteurs : une ruchette contient entre 5 et 10 000 abeilles en fonction des saisons. Conséquence : leur perte de chiffre d'affaires est estimée à 20 000 euros. "J'ai de la haine envers ces personnes parce que je ne comprends pas comment on peut voler des abeilles. Un apiculteur qui travaille correctement n'a pas besoin d'aller voler ses voisins", déplore Thomas Cambassédès, qui évoque "quelque chose d'inadmissible".

Une affaire similaire en 2011

"On propose une récompense parce qu'il faut que ça s'arrête. Il y a eu une affaire en 2011, il ne faut pas que ça recommence." Thomas Cambassédès est inquiet : il craint qu'une nouvelle affaire de vols de ruches soit en train de démarrer. À l'époque, 150 ruches avaient été volées par un apiculteur des Pyrénées Orientales à ses collègues. Il avait été condamné à huit mois de prison avec sursis. Leur appel à l'aide vise donc à éviter que l'histoire se reproduise.