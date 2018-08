#A9 coupée dans les deux sens entre Perpignan Sud et Le Boulou en raison d'un camion en feu.

➡️Sortie obligatoire et entrée interdite à Perpignan sud (n°42).

➡️Sortie obligatoire et entrée interdite au Boulou (n°43).

La zone est à éviter.@Radio1077@A9Traficpic.twitter.com/3IQZb60guk