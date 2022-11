La Banque alimentaire des Pyrénées-Orientales organise sa grande collecte ce week-end

La Banque alimentaire a besoin de vous ! L'association organise sa grande collecte annuelle ce week-end. Plus de 600 bénévoles seront présents dans près de 70 magasins des Pyrénées-Orientales de vendredi jusqu'à dimanche. L'objectif est de recueillir 100 tonnes de denrées pour aider les plus démunies. La banque alimentaire, qui a contrario des restos du cœur ou du Secours populaire, ne distribue pas directement la nourriture, mais la répartir entre plus de 65 associations qui font le relais.

Des produits secs et des produits d'hygiène

Pour cette collecte, la Banque populaire a besoin de produits secs, notamment des pâtes, du riz, de l'huile, tout ce qui n'est périssable. L'association cherche également des produits d'hygiène (dentifrice, savon, etc.) car ses autres sources d'approvisionnement (notamment l'Europe et les invendus des commerces) sont uniquement alimentaires.

D'ici la fin du week-end, toutes ces caisses devront être remplies pour permettre aux associations du département de passer correctement l'hiver © Radio France - Théo Caubel

Mais cette année, l'objectif va surtout être de mobiliser les donneurs. "Avec la crise, on a peur que les gens n'aient plus de mal à nous fournir, explique Nadine Bertrand, la présidente de la Banque alimentaire 66. C'est difficile pour tout le monde. Les produits de base ont augmenté."

Plus de 20.000 personnes aidées dans les Pyrénées-Orientales

En parallèle, les besoins n'ont jamais été aussi importants. Le contexte actuel pousse de plus en plus de monde vers la précarité. À travers les 65 associations qu'elle accompagne, la Banque alimentaire 66 aide environ plus de 20.000 personnes. "Malheureusement, ce chiffre ne va pas à la baisse. Avec la guerre, on aide des Ukrainiens. Il y a également de plus en plus de retraités qui sont dans le besoin. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts."

L'association peut néanmoins espérer compter sur la solidarité en période de crise. Lors de la collecte 2020, en plein Covid-19, La Banque alimentaire avait récupéré plus de 100 tonnes de denrées, un record.