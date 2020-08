Pyrénées-Orientales - Le suspect du quadruple meurtre avait "une haine féroce à l'égard des victimes"

Par le biais d'un communiqué, le procureur de la république de Perpignan a donné plus d'éléments sur le quadruple meurtre de Perpignan et du Boulou. Le suspect "avait mûri durant toutes ces années une haine féroce à l’égard des victimes".

Dans un communiqué, le procureur de la république a délivré les explications de l'auteur présumé du quadruple meurtre. L'homme de 50 ans, a détaillé les relations très compliquées qu'il pouvait entretenir avec ses parents mais aussi ses ex beaux-parents : "Il reprochait à ses parents dont il était l’enfant unique d’avoir été de mauvais parents et s’agissant de ses ex-beaux-parents qu’il ne côtoyait plus depuis environ 10 ans, il les décrivaient comme étant des personnes manipulatrices et démoniaques."

Dimanche, le suspect s'est livré lui-même à la gendarmerie et a annoncé avoir tué ses parents à Perpignan et ses beaux-parents au Boulou. "Il a été immédiatement placé en garde à vue et transporté à l’hôpital de Perpignan pour des soins suite à une suspicion de prise massive de médicaments", précise le communiqué.

Après découverte des corps, l’antenne de Perpignan du SRPJ de Montpellier a été saisie par le Parquet des suites de l’enquête. L'homme reconnaît avoir donné volontairement la mort aux quatre personnes âgées, avec préméditation : "Il avait mûri durant toutes ces années une haine féroce à l’égard des victimes."

A l’issue de sa garde à vue prolongée, il sera présenté suivant les réquisitions du Parquet devant un juge d’instruction et sera mis en examen pour assassinat. Il encourt la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.