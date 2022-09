Moins d'incendies mais des feux de plus grande ampleur cet été dans les Pyrénées-Orientales

Le nombre d'incendies est en baisse, mais ils ont été plus importants. C'est le bilan qu'ont dressé ce vendredi matin la présidente du Département des Pyrénées-Orientales Hermeline Malherbe, le préfet Rodrigue Furcy et le patron du service départemental d'incendies et de secours (SDIS) Éric Belgioino. Ils se sont réunis à Opoul-Périllos ce vendredi matin, sur les lieux de l'incendie le plus important du département cette année, déclaré fin juin, dans lequel plus de 1.000 hectares de végétation ont brûlé.

La sécheresse explique l'ampleur des feux

Le patron des pompiers, Éric Belgioino, explique cette baisse de 11% du nombre de départs de feu par "la grande campagne de communication que nous avons menée. Rappeler aux gens de ne pas jeter leur mégot de cigarettes cela peut être évident, mais c'est efficace. Nous avons aussi effectué un maillage très resserré. Nous étions plus présents dans les massifs et au moindre départ de feu, nous pouvions éteindre".

Il explique l'ampleur des incendies, comme celui d'Opoul, par la météo : "Nous avons eu un été très sec, nous étions un des départements les moins arrosés de France. Certains végétaux sont morts à cause, également, de la canicule. Il y avait donc une masse de combustibles plus importante. Tout cela cumulé à des épisodes de tramontane intenses, nous avons donc eu des incendies plus difficiles à contenir".

Pour rappel, le Département des Pyrénées-Orientales a voté jeudi une rallonge, pour finir l'année, de 4,3 millions d'euros pour le SDIS. Son budget total passe donc à 28 millions d'euros. Une hausse "historique et inédite" selon la présidente Hermeline Malherbe, qui se justifie par la hausse de leur nombre d'interventions : +10% depuis le début de l'année par rapport à 2019. Cela va permettre, notamment, de recruter 21 pompiers professionnels et 120 pompiers volontaires en 2023.