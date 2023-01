Pyrénées-Orientales : pendant près de dix ans, Moana a pris un médicament sans savoir qu'il rendait dépendant

Imaginez prendre un médicament pendant dix ans, sans savoir qu'il rend addicte. C'est ce que dit avoir vécu Moana* qui habite les Pyrénées-Orientales avec le Solian, un antipsychotique produit par le laboratoire Sanofi. Ce lundi, une procédure sur le fond démarre devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour demander réparation.

ⓘ Publicité

"Lorsque j'ai voulu l'arrêter, j'ai été piégé"

Moana démarre le traitement entre 2004 et 2005, pensant présenter des troubles psychotiques. "Au début quand il m'a été prescrit, comme j'avais peur d'être dépendant, j'ai regardé sur la notice s'il y avait un symptôme de sevrage ou une dépendance, et il n'y avait rien", explique Moana. Sauf que quelques années plus tard, le diagnostic tombe : Moana est autiste Asperger. Le médicament n'est donc plus recommandé, prescrit plutôt pour les personnes bipolaires ou schizophrènes. "Lorsque j'ai voulu l'arrêter, j'ai été piégé. A chaque tentative de sevrage j'ai été très malade, je tombais dans les pommes, un jour les pompiers m'ont ramassé. Je faisais des chutes de tension, des malaises".

La notice change en 2013

Ce n'est qu'en 2013 que Moana explique voir la notice du médicament changer : avec premièrement l'ajout que médicament ne doit pas être arrêté brutalement, puis indique qu'en 2014, le syndrome de sevrage est ajouté aux effets secondaires. Mais il est trop tard : après presque dix ans de prise du Solian, Moana est devenu dépendant. "A la base à 20 ans, je voulais être cavalier professionnel, toute cette carrière est terminée. J'ai arrêté de monter à cheval une fois que j'ai été sous Solian car au bout de 15 minutes j'étais essoufflé. C'est un médicament qui endort le système nerveux, très puissant, et qui ne permet pas d'activité professionnelle ni sportive à haut niveau. C'est une vie de souffrance, avec énormément de restrictions. J'ai l'impression que je suis passé à côté de ma vie, si j'avais été informé par la notice de cet effet d'accoutumance à l'âge de 24 ans, en mon consentement libre et éclairé je ne l'aurais pas pris."

"Un dossier assez hors du commun"

Moana et son avocat entament donc, après plusieurs tentatives à l'amiable et une procédure en référé, une procédure sur le fond devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Le but : obtenir une expertise pour prouver notamment la faute de Sanofi, et à terme demander une compensation financière.

"C'est un dossier assez hors du commun, d'abord par l'ampleur du préjudice subi, explique maître Pascal Nakache, avocat de Moana. C'est un médicament qui a été mis sur le marché dans les années 90, le syndrome de sevrage n'a été ajouté qu'en 2014. Sanofi invoque l'état des connaissances scientifiques, mais on a beaucoup de mal à penser que personne pendant 25 ans ne se soit rendu compte à quel point il existait ce syndrome et à quel point il était difficile pour les patients d'arrêter ces prescriptions-là"

Aujourd'hui, Moana est toujours dépendant au Solian, et espère pourvoir entamer un sevrage grâce à une compensation financière. Car il faudra plusieurs années d'arrêt progressif, ce qui n'est pas sans risque, et une rééducation avant de retrouver sa santé d'avant. Contacté, le laboratoire Sanofi n'a pour l'heure pas répondu à nos appels.

*nom d'emprunt